La última fecha de las eliminatorias sudamericanas será unificada

A través de un comunicado oficial, la FIFA dio a conocer que la última fecha de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de Rusia 2018 se jugará con horario unificado.

Según el documento, la última fecha se la jugará el martes 10 de octubre, en horario unificado (18:30), en los distintos escenarios del continente. FIFA envió un comunicado, citando el artículo 20, párrafo 10, para indicar que la fecha unificada.

Esta decisión según el organismo rector del balompié, se utilizó debido a que faltan varias plazas por definir en Conmebol; donde es probable que todo se defina en la última fecha.

Partidos de la última fecha se jugarán a las 18:30

Brasil vs Chile (Sao Paulo)

Paraguay vs Venezuela (Asunción)

Uruguay vs Bolivia (Montevideo)

Perú vs Colombia (Lima)

Ecuador vs Argentina (Quito)