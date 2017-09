La verdadera historia detrás de la foto de Meryl Streep en el metro

Recientemenete la actriz estadounidense Meryl Streep publicó una fotografía de hace varios años atrás, cuando estaba empezando en el mundo de la actuación, pero junto a la imagen escribió un mensaje inspirador.

“Esta soy yo volviendo a casa tras una audición para King Kong en la que me dijeron que era demasiado ‘fea’ para el papel. Fue un momento trascendental para mí. Aquella malintencionada opinión podía haber roto mis sueños de convertirme en actriz o forzarme a recomponerme y a creer en mí misma. Tomé aire y dije: ‘Siento que pienses que soy demasiado fea para tu película pero la tuya es sólo una opinión entre miles. Hoy tengo 18 nominaciones al Oscar”.

Las palabras de Streep conmovieron a cientos de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de admiración. Sin embargo, la historia no está completa, pues según un reconocido medio “es cierto que la afamada actriz postuló al papel en 1976, pero el productor Dino de Laurentis la encontró demasiado fea para interpretar a la protagonista” a lo que Meryl respondió “Siento no ser lo suficientemente guapa para estar en King Kong”.

Además la fotografía que compartió la actriz no fue de 1976, sino de 1981, época en la que ya había ganado un Oscar por la película Kramer vs Kramer. Es decir que la imagen no corresponde al relato de la actual ganadora de 20 estatuillas de la Academia de Hollywood.

Fuente: 24horas.cl