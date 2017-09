Lady Gaga se retira de los escenarios por terrible enfermedad

La cantante estadounidense Lady Gaga anunció, en el Festival de Toronto, que se retirará momentaneamente de los escenarios.

Primero la artista aseguró que quería hacer una pausa en su carrera por algún tiempo y que lo haría para “reflexionar, detenerme por un rato y sanar, porque es importante”.

Pero hace pocos días confesó el verdadero motivo por medio de su cuenta de Twitter. La cantante de 31 años explicó que padecía fibromialgia, una enfermedad que se caracteriza por un dolor crónico permanente y que produce sensación de cansancio y problemas en la memoria.

“La enfermedad que sufro y de la que hablo en mi documental es fibromialgia”, dijo Lady Gaga, haciendo referencia a su documental que está próximo a estrearse en Netflix.

Además afirmó que “deseo ser de ayuda para concienciar y conectar a la gente que la sufre”. La intérprete tambíen contó en el tuit, que utiliza fármacos para poder contrarrestar el dolor que le produce la enfermedad.

In our documentary the #chronicillness #chronicpain I deal w/ is #Fibromyalgia I wish to help raise awareness & connect people who have it.

— xoxo, Gaga (@ladygaga) 12 de septiembre de 2017