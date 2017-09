Las famosas que perdieron su hogar en México

Las famosas víctimas del terremoto de 7.1 que azotó la CDMX siguen apareciendo y entre ellas se encuentran Aylín Mujica, Vanessa Claudio y Esmeralda Ugalde, quienes han perdido su hogar.

La hermana de Ana Bárbara, Esmeralda Ugalde, narró en Instagram que por poco queda sepultada en su departamento.

“El miedo más terrible que he sentido, me sentí pequeñita y nada más importaba!!! Mi corazón latía a mil por hora, todo se movía de forma violenta, la tierra enfurecida…”

“SE VA A CAER” y les juro estuvo a 2 de que lo hiciera, no hay sensación más inquietante, impotente, TERROR, shockeante que esta“, aseguró.

A Vanessa Claudio también le está lloviendo sobre mojado y es que la conductora del matutino ‘Venga La Alegría’ se quebró en cadena nacional al comentar que el edificio en el que vivía está a punto de caerse.

Pero eso no es todo, la morena también la está pasando bastante mal pues no ha podido tener comunicación con su familia, quien vive en Puerto Rico, país que fue devastado por huracán María.

“Por lo que he podido ver por las noticias, Puerto Rico está totalmente destrozado, hay cero comunicación y no he podido comunicarme con mis padres y mis abuelos”, dijo mientras se reveló que Ingrid Coronado le ha dado hospedaje.

Por otro lado, en entrevista para People en Español, la cubana Aylín Mujica aseguró que en su casa, en la Condesa, se cayeron las paredes y ahora no tiene donde vivir.

Contó que Protección Civil le impidió el paso al inmueble.

“Las paredes de mi casa están agrietadas, el mármol de mi cocina se hizo gajos. Cerraron la calle en donde está mi edificio porque hay fugas de gas. Algunos [edificios] están a punto de desplomarse“, comentó.

