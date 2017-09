Las primeras imágenes de la devastación de Barbuda

El huracán Irma llegó el miércoles a la isla caribeña de Barbuda dejando a su paso enormes daños materiales y cobrándose la vida de al menos una persona.

Tras el paso del ciclón por la isla caribeña, empezaron a aparecer las primeras fotos que dan fe del grado de destrucción causada por el devastador fenómeno.

Casi todos los inmuebles de la isla de Barbuda resultaron dañados después de que el ojo de la tormenta prácticamente le pasó encima a primeras horas del miércoles, y alrededor del 60% de los casi 1.400 habitantes de la isla perdieron su casa, dijo a The Associated Press el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne.

“O quedaron totalmente demolidas o perdieron el techo”, dijo Browne después de volver a Antigua tras sobrevolar la isla vecina. “Es una situación realmente horrenda”.

First images out of #Barbuda are breathtaking. Complete destruction. #HurricaneIrma pic.twitter.com/zZa6j1eCh0

— Scott 🇺🇸 (@TheAlabamaBeard) 6 de septiembre de 2017