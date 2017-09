Lenín Moreno y su definición de ridículo publicada en Twitter

Comparte 0 Comparte 0

El Presidente Lenín Moreno reveló este viernes que encontró una cámara oculta en su despacho en el Palacio de Carondelet, la cual fue instalada durante la administración del exmandatario Rafael Correa.

“La falta de delicadeza, por lo menos decir, hace que el presidente Correa ni siquiera me comunique que existía esa cámara de él, y que él le monitoreaba desde su teléfono celular”, aseguró Moreno.

La respuesta de Correa no se hizo esperar y en Twitter escribió: “¡Cámara oculta manejada desde mi celular! Si el presidente Moreno prueba aquello, que me vaya a la cárcel. Si no, que renuncie a la Presidencia, ni siquiera por malo, sino por ridículo. ¡Qué vergüenza!.”

El tema no acabó ahí y la mañana de este lunes Moreno publicó un nuevo mensaje con una “definición” de ridículo.

