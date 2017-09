Los efectos de Irma en Florida aún están presentes

Los efectos colaterales del paso del huracán Irma por la península de Florida no se detienen, ahora los ciudadanos de Florida fueron llamados para estar alerta por la presencia de caimanes en las calles de los distintos barrios luego del paso del huracán Irma , que derribó casas, volteó arboles y dejó a 12 millones de personas sin luz.

Here is a gator on a stroll down US -192 (New Haven Ave) in Melbourne Florida during the hurricane #IRMA Credit: G Costello pic.twitter.com/Qg1NBOUgcz

— Cathy Koos (@ckoos1) 10 de septiembre de 2017