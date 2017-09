Marc Anthony manda a callar a Donald Trump

Marc Anthony, el salsero estadounidense, de origen puertorriqueño, mandó a callar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por prestar atención a la NFL en lugar de a la devastación en Puerto Rico.

Es que el presidente de EE.UU. emitió críticas contra los futbolistas americanos que protestaron durante el himno nacional, en lugar de atender las necesidades de Puerto Rico, isla que está devastada por el paso del huracán María.

Marc Anthony escribió: “Señor presidente cállese la boca sobre la NFL. Haga algo con respecto a la gente en necesidad en Puerto Rico. Somos ciudadanos estadounidenses también”.

Mr. President shut the fuck up about NFL. Do something about our people in need in #PuertoRico. We are American citizens too.

