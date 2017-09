Marilyn Manson regresa con controversial video

El próximo 6 de octubre saldrá a la luz (u obscuridad?) el nuevo disco de Marilyn Manson, Heaven Upside Down.

Según medios especializados, este lanzamiento marcará una nueva etapa de su carrera al volver a los sonidos fuertes que lo han caracterizado.

Y con el sencillo “We know where you fucking live“, liberado hace unos días, así lo demuestra.

El video es protagonizado por cinco jóvenes vestidas de monjas y el propio Brian Warner (nombre real del artista), quienes cargan armas y amenazan la tranquilidad del hogar de una familia.

La producción está llena de escenas de violencia y sexo, al son del nuevo y estridente sonido de la banda.

Si te atreves a mirar el video, puedes hacer clic aquí