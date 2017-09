Mia Khalifa dejó en ridículo a beisbolista venezolano

Mia Khalifa es conocida mundialmente por su trabajo en el cine para adultos y su faceta de comentarista deportiva.

Ahora, Mia Khalifa se volvió noticia al evidenciar los mensajes que un beisbolista venezolano, Wilson Contreras, le enviaba de forma directa a su cuenta de Twitter.

Luego de saludarla con un par de mensajes y al no recibir respuesta, Contreras dijo “sería grandioso si me respondieras con un ‘hola'”. La actriz decidió responder con un contundente “Adiós”.

Al día siguiente, Contreras volvió a la carga y le escribió para saludarle y desearle que esté bien, pero Khalifa hizo lo que suele hacer en estos casos, capturar los mensajes y tuitear para exponer al remitente.

“Cachorros, su hombre se está paseando por el jardín izquierdo, ¿pueden venir a buscarlo?” fue el tuit que la actriz publicó junto con las capturas de pantalla de los mensajes que Contreras le envió.

