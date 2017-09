Verónica Espinosa, Ministra de Salud habla sobre la subasta inversa de medicamentos

Comparte 0 Comparte 0

En el espacio de entrevistas “Desayuno de 24 Horas”, nos acompañó Verónica Espinosa, Ministra de Salud, quien habló sobre la subasta inversa de medicamentos.

Espinosa afirmó que la subasta es un mecanismo que favorece el acceso a medicamentos y resaltó que actualmente existe un nuevo grupo de medicamentos para subasta inversa corporativa.

Sin embargo, este proceso aún no ha concluido y por el momento no han existido adjudicaciones, por lo tanto no tienen resultados oficiales de los medicamentos que han sido los ganadores.

Cuando existe solo un oferente y no hay competencia de precios, el oferente no puede ser adjudicado con el precio al que ofertó, tiene que entrar a un proceso de negociación para disminuir al menos el 15% del precio, según la ley, dijo la Ministra.

Espinosa afirmó que los precios de medicamentos en un proceso de contratación pública tienen que ser determinados mediante un estudio de mercado, analizar cual es el precio al que este producto se está vendiendo en el mercado nacional e internacional y no sería lógico que se utilice el precio que sea menor al costo que se está utilizando en estos mercados.

Para la Ministra de Salud, el “dumping” es una violación a la ley orgánica de salud y a la ley de control de mercado, ya que es una mala práctica por parte de los proveedores y un mecanismo para perjudicar al mercado.

Finalmente, aseguró que van a verificar la falta de ciertos medicamentos ya que los motivos pueden ser por problemas administrativos durante la compra o porque el hospital no hizo su trabajo.