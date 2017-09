Miss Texas criticó las medidas tomadas por Donald Trump en Charlottesville

Margana Wood, Miss Texas, encendió las redes sociales, luego de que en el concurso Miss América, diera su opinión sobre la manera en que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump enfrentó los hechos de violencia en Charlottesville.

“Creo que ese tema de los supremacistas fue a todas luces un ataque terrorista. Creo que el presidente Donald Trump tenía que haber hablado lo antes posible al respecto, hacer una condena mucho más temprano para abordar el hecho y asegurarse de que los estadounidenses nos sintiéramos seguros en este país. Ese es el problema número uno en este momento”, dijo la joven candidata.

El video de Wood se hizo viral en redes sociales y rápidamente obtuvo más de 1100 retuits y cerca de 3000 me gusta.

El comentario se originó después de los hechos ocurridos en Charlottesville, en los que durante una marcha nazi, supremacistas y grupos antifacistas se enfrentaran.

.@MissAmericaTX is up next and she will be answering a question from @MrJessCagle. #MissAmerica pic.twitter.com/WbSBx3c5Ul

