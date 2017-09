Nicole Kidman besó a Alexander Skarsgård mientras su esposo los veía

Este domingo tuvo lugar la entrega número 69 de los premios Emmy, y en el evento estuvo la actriz Nicole Kidman acompañada de su esposo el músico Keith Urban.

Pero durante el evento ocurrió un hecho insperado. Kidman felicitó con un beso a Alexander Skarsgård, actor que ganó el premio a mejor actor de reparto por su papel en la miniserie ‘Big Littles Lies’.

Antes de que el actor subiera al escenario para recibir su premio, se acercó a la actriz y ella le dio un beso en la boca. Y todo esto sucedió frente a los ojos del esposo de Kidman, quien estaba sentado en primera fila.

En la entrega la actriz ganó el premio a mejor actriz dramática por su papel en la misma miniserie de HBO.

Am I the only one who find this wild?? #donaldglover KIDMAN ALEX KISS#Emmys pic.twitter.com/vDdBbZxG7r

— Matt Lawrence (@32_Degrees) 18 de septiembre de 2017