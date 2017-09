Niña abandonó a su perrita y explica los motivos en una emotiva carta

Comparte 0 Comparte 0

Una niña de ocho años abandonó a su perrita en la puerta de la casa de una activista animal y mediante una emotiva carta explicó los motivos. Naly Ramírez fue quien recogió a la adorable cachorrita y a través de sus redes sociales dio a conocer el hecho, mismo que conmovió a miles de personas.

La mujer contó que dejaron una caja de zapatos en su puerta, y cuando la abrió, estaba una perrita junto un par de monedas y una carta que decía, “Hola me llamo Jasmín y ella es Cristalita, te la tuve que dejar en tu puerta porque me dijeron que tu cuidas animales que no tienen casa”, también la pequeña explicaba que sus padres no querían a la mascota debido a que no era de raza, motivo que la llevó a abandonarla antes de que lo hicieran ellos.

“Yo no puedo cuidarla, sólo tengo siete años y no me dan mucho recreo para su comida. Cuidala mucho por favor, te dejo ocho pesos y dile que la quiero mucho”, concluyó Jasmín.

La historia de Cristalita fue compartida cientos de veces, e incluso una empresa de alimentos para mascotas inició una campaña para encontrar a la niña y apoyarla con el alimento.

Fuente: 24horas.cl