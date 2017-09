Nuevas y polémicas declaraciones de Gustavo Quinteros

Apenas un día después que el ex director técnico de Ecuador, Gustavo Quinteros, brindó declaraciones a radio La Red de Argentina, volvió a emitir pronunciamientos, esta vez en contacto con radio La Deportiva.

Quinteros tuvo fuertes palabras en contra de Jorge Célico, quien es el encargado de ocupar -interinamente- el puesto que dejó vacante.

El exseleccionador dijo: “No voy a hacer famoso a alguien que no está en el nivel mío, que no tiene logros importantes”.

Sobre su salida de la “Tricolor” afirmó: “Nunca se me pasó por la cabeza de renunciar antes que se termine la eliminatoria, la forma que salí (de la selección) fue algo inusual”, apuntó.

“Por los resultados que vinimos acarreando, ya presentía que me iba a pasar algo como esto. Estoy tranquilo porque hicimos una buena campaña, después tuvimos mala suerte”.

También tuvo palabras para la FEF: “me gustaría que los periodistas se dediquen a investigar, que investiguen qué pasó después del cambio de presidente en la FEF. Nadie tiene los huevos suficientes para hablar de lo que pasa en la FEF”.

Y tuvo palabras de agradecimiento para Nassib Neme y a Luis Chiriboga, por haber confiado en él y haberlo contratado. En ese sentido, afirmó que “Por supuesto que volvería a dirigir a un club del fútbol ecuatoriano, tengo muy lindos recuerdos”.

Sobre sus conflictivos comentarios sostuvo: “Jamás di importancia a lo que la gente me decía, convoqué a los jugadores que para mi eran los mejores, todos los que me conocen saben que siempre digo la verdad y decir la verdad me ha traído muchos problemas. No quiero que la prensa hable bien de mi, no me afecta para nada lo que critican”.