El uso de la placenta humana con distintos fines no es nuevo; hay quienes la consumen inmediatamente después del parto, otras la beben, la entierran e incluso una artista en Guayaquil decidió convertirla en objetos decorativos, al ser un órgano también es útil para quemaduras y problemas oftalmológicos, por supuesto estas decisiones no están exentas de polémica, sus defensores aseguran que produciría efectos muy beneficiosos para la madre además de considerarlo un tema espiritual, por otro lado la ciencia aún no ha probado ni sus efectos positivos ni que pueda provocar problemas de salud, siempre y cuando haya sido correctamente examinada y esté sana. Les contamos acerca de la placenta.

