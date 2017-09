Raúl Tello, Asambleísta de CREO, habla sobre el juicio de Gustavo Jalkh

Comparte 0 Comparte 0

En el espacio de entrevistas “Desayunos de 24 Horas”, nos acompañó el Asambleísta de CREO, Raúl Tello quien habló sobre el juicio de Gustavo Jalkh.

Para el Asambleísta, las pruebas existen de sobra pero no se puede garantizar que el caso no se archive por parte de la mayoría correista o la Comisión de Fiscalización o no se culmine con la censura.

“Están cumpliendo con su deber con el país para llevar a juicio político a quienes han permitido durante todo este tiempo la falta de independencia de la justicia ecuatoriana y la injerencia descarada en el ámbito de la justicia”, dijo Tello.

Por otro lado, afirmó, que existen pruebas testimoniales de exjueces del sistema nacional de justicia, refiriéndose a uno de los testimonios por parte del exjuez Espinales, quien mostró audios.

Finalmente, el Asambleísta de CREO dijo que todo lo que conocemos en estos momentos en el país fue un secreto durante mucho tiempo, y gracias a que los exjueces decidieron hablar se llega a confirmar todo lo que los ecuatorianos hemos conocido durante el gobierno de Rafael Correa.