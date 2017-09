Ricardo Camacho, experto en seguridad, habla sobre la cámara oculta en el despacho presidencial

En el espacio de entrevistas “Desayunos de 24 Horas”, nos acompañó Ricardo Camacho, experto en seguridad, quien habló sobre la cámara oculta en el despacho del presidente Lenín Moreno.

Para Camacho es bastante preocupante encontrar una cámara en un despacho presidencial donde se toman las principales decisiones económicas, políticas y sociales del país.

Además, comentó que existen varias equivocaciones desde el punto de vista técnico, es decir cuando hubo el traspaso del comandante entrante y saliente del servicio de protección presidencial, siempre se debe entregar las consignas por escrito, un procedimiento que Las Fuerzas Armadas lo conoce muy bien, y en el cual se entrega la parte logística, recursos humanos y tecnológica donde se debía entregar la información de las diferentes cámaras que existían y quien tenía acceso a las mismas.

Camacho afirmó que cuando existe una indagación reservada, el Fiscal no se pronuncia y lo mismo ha ocurrido en el caso de Odebrecht. Ayer el Fiscal comunicó que se habían hecho algunas pericias; Sin embargo, aún no está completo el examen de los peritos y que la cámara no tenía audio solo video.

Para el experto en seguridad, el presidente Moreno debería aprovechar el encuentro de esta cámara para ver como están operando los sistemas de inteligencia en el país y donde está su lealtad.

Por otro lado, sostiene que el país tiene que pensar y el presidente Moreno debe darse cuenta que hay ciertos puestos de la administración pública donde se debe tener gente profesional y sobre todo gente de confianza.

Finalmente, indicó que es importante saber el motivo por el cual se instaló una cámara en el despacho presidencial, y analizar cuales son los trabajos que realiza la Secretaria Nacional de Inteligencia, mejorarlos y perfeccionarlos.