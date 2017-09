El rival del equipo sudamericano que clasifique al repechaje

Nueva Zelanda ganó la eliminatoria mundialista de Oceanía y enfrentará al equipo de Sudamérica que logre el repechaje intercontinental por un boleto a Rusia.

Nueva Zelanda empató el martes 2-2 contra las Islas Salomón en el partido de vuelta por el playoff de Oceanía, y se adjudicó la serie con un marcador global de 8-3 tras su triunfo por 6-1 en el partido de ida la semana pasada.

Los neozelandeses buscarán clasificarse a su tercer Mundial cuando enfrenten en un repechaje de ida y vuelta en noviembre al quinto de la eliminatoria de la Conmebol.

Argentina ocupa el quinto puesto de Sudamérica, cuando restan tres fechas en esa eliminatoria. / AP

Solomons salvage draw but @NZ_football ease through to intercontinental play-off against South American opponenthttps://t.co/N9kwSnysHI pic.twitter.com/3BTAJX9oqm

— #WCQ (@FIFAWorldCup) September 5, 2017