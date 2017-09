‘Sabrina, la bruja adolescente’ volverá a la televisión con cambios inesperados

Entre 1996 y 2003 la serie estadounidense, ‘Sabrina, la bruja adolescente’ fue un éxito en sintonía. Quién no recuerda las divertidas travesuras de la joven de 16 años que junto a sus amigos, sus tías y su gato Salem aprende a manejar sus poderes.

Ahora los amantes de la serie podrán revivir estos momentos porque según el portal 24horas.cl “La cadena de televisión The CW anunció que está preparando una serie inspirada en Sabrina, pero esta vez como una historia de terror y brujería, que estará a cargo de los mismos creadores de Riverdale”.

La nueva versión de Sabrina se basa en una historieta de Archie Comics que fue publicada en los años 80, misma en la que se basaron la serie de los 90’s, en donde Melissa Joan Hart era la protagonista principal.

El nuevo enfoque también estará relacionado con la serie ‘Riverdale’, misma que está vinculada con los comics antes mencionados. ‘The Chilling Adventures of Sabrina’, es el nombre que llevará la nueva serie y según los productores encargados la historia contará “la llegada de la edad al horror, el ocultismo y, por supuesto, la brujería. Esta adaptación encuentra a Sabrina luchando para reconciliar su naturaleza dual -la mitad bruja, la mitad-mortal- mientras que está parada contra las fuerzas malvadas que la amenazan, su familia y el mundo del día que los seres humanos habitan”.

Did you hear the news? The #Riverdale team is working on bringing Sabrina’s chilling adventures to The CW. INFO: https://t.co/Efd0j9f3af pic.twitter.com/OLlS7IbDv9

— Archie Comics (@ArchieComics) 21 de septiembre de 2017