Sismo sacude el centro de Italia

El sismo se ha registrado este domingo cerca de la ciudad de El Águila en Italia.

El epicentro del sismo se ha localizado a una profundidad de 8 kilómetros y a 30 kilómetros al suroeste de la ciudad de El Águila, señala el servicio EMSC.

El movimiento telúrico vino seguido por otro de magnitud 1,8 que se registró en la misma zona.

El movimiento telúrico de intensidad 3.9 según los primeros reportes no deja daños ni víctimas.

M3.4 #earthquake (#terremoto) strikes 30 km SW of #L’Aquila (#Italy) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/YzFF1l37Qm

— EMSC (@LastQuake) 10 de septiembre de 2017