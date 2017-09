El terremoto en México causa profundo dolor a Fernanda Castillo

Minutos después de que el catastrófico sismo de 7.2 grados sacudiera la ciudad de México, fueron muchos los que acudieron a las redes sociales en busca de ayuda para encontrar familiares o amigos. Una de ellas fue Fernanda Castillo, quien lamentablemente se tuvo que enfrentar a una terrible noticia.

No puedo explicarles las ganas de llorar que siento x lo q pasa en mi ciudad con el temblor, yo no estoy en el Df pero me duele el alma🙏🏼

— Fernanda Castillo (@FernandaCGA) 19 de septiembre de 2017