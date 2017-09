“Vengan a casa”: Miami Beach reabre el acceso tras el huracán Irma

A partir de las 08:00 AM hora local (12:00 GMT), Miami Beach ha anunciado a través de su cuenta oficial de Twitter que reabre sus carreteras para que residentes, empresas y visitantes puedan regresar a la ciudad.

“Residentes, Miami Beach estará abierto desde las 8 AM. ¡Vengan a casa!”, informaron las autoridades tras restablecer la energía y el funcionamiento de los semáforos.

Beginning TMWR at 8AM all Cswy access will be open to residents, businesses & visitors.

Thank you for your patience during this time! #Irma

— City of Miami Beach (@MiamiBeachNews) 12 de septiembre de 2017