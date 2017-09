|VIDEO| Científicos estudian un objeto espacial nunca antes visto

Un grupo de científicos alemanes han descubierto el primer asteroide binario en la historia de las observaciones astronómicas.

El sitio web de noticias Space.com informa del hallazgo que ha dejado perplejo a la comunidad quienes también lo han catalogado como un cometa nunca antes visto en su clase.

El telescopio espacial captó entre los planetas de Marte y Júpiter un par de asteroides a los que llamaron 288P. Los cuerpos celestes orbitan el uno al otro con una cola cósmica de polvo que es la característica única de los cometas.

Comet or asteroid? 288P is both, and it’s a binary too! https://t.co/lFDs9xPSK3 pic.twitter.com/ZYmCZaI4IX

— HubbleTelescope (@HubbleTelescope) 20 de septiembre de 2017