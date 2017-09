|VIDEO| Voló en el ojo del huracán Irma con ráfagas de 320 kilómetros por hora

Un ingeniero aeroespacial grabó el momento en que voló dentro del huracán Irma en medio de ráfagas de hasta 320 kilómetros por hora y compartió ese video a través de su cuenta de Twitter.

Esas imágenes registradas este 5 de septiembre muestran cómo un avión es golpeado y sacudido mientras su temerario piloto, Nick Underwood, se adentraba en el centro de la tormenta.

My day at the office. #HurricaneIrma @NOAA_HurrHunter pic.twitter.com/wpH83NIc6m

— Nick Underwood (@TheAstroNick) 5 de septiembre de 2017