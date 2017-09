(VIDEOS) Así se ve el poderoso huracán Irma desde el espacio

Comparte 0 Comparte 0

El huracán Irma, de categoría 5, ha alcanzado ya a varias islas caribeñas con vientos de hasta 295km/h.

La poderosa tormenta tiene un tamaño similar al de Francia, según explicó el meteorólogo Simon King.

Irma, es el segundo huracán más poderoso registrado en la historia en el Atlántico, solo detrás de Allen, que en 1980 superó los 300 km/h.

El proyecto Predicción a Corto Plazo y Transición de Investigación de la NASA publicó a través de su cuenta de Twitter una serie de tuits en los que se aprecia la dimensión del poderoso huracán Irma, que ya ha alcanzado la máxima categoría (5) en la escala Saffir-Simpson.

The gravity wave pattern emanating outward is astounding. Like someone dropping rocks into a pond. Hurricane #Irma #GOES16 pic.twitter.com/k4CphT0Wfz — NASA SPoRT (@NASA_SPoRT) 5 de septiembre de 2017