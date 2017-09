Viuda de Chester Bennington compartió la última foto con su esposo

La muerte del vocalista de la banda Linkin Park, Chester Bennington, dio la vuelta al mundo y fue homenajeado por varios artistas, quienes lamentaron su partida tan temprana.

Para recordar al cantante, Talinda Bennington, viuda del mismo, publicó en su cuenta de Twitter una fotografía en la que se ve a Chester feliz junto a sus cuatro hijos y su esposa.

“Esto fue solo unos días antes de que mi marido se quitara la vida. Los pensamientos suicidas ya estaban ahí, pero nadie podría haberlo previsto. Nunca se puede”, escribió la mujer en la descripción de la foto.

La publicación fue compartida miles de veces y ya cuenta con más de 371 mil me gusta, además sus seguidores comentaron que aún no pueden creer que haya tomado la fatal decisión.

This was days b4 my husband took his own life.Suicidal thoughts were there,but you’d. Never kmow. #fuckdepression pic.twitter.com/2IPXxXJxmT

— Talinda Bennington (@TalindaB) 7 de septiembre de 2017