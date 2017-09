Ya nació el hijo de Dora West y Danilo Vitanis

Comparte 0 Comparte 0

La alegría de Danilo Vitanis y Dora West es incontenible… Su hijo nació en la mañana de este sábado, según dio a conocer el propio Danilo.

“No se como explicar lo que siento en este momento. Siento que me explota el pecho, que me explota el corazón. Me duele la cabeza, me tiemblan las piernas, tengo helada las manos. Quiero gritar, llorar, saltar, correr!! Siento que estoy en la nubes! Que alegria tan grande, que felicidad tan pura y divina”, fue el mensaje de Vitanis.

“Ese es nuestro hijo @dorawestl , es el fruto de nuestro amor; es nuestro pequeño Danilo Vitanis West! Queremos agradecer a los familiares, amigos, compañeros y seguidores que dia a dia nos daban sus palabras de apoyo. Del fondo de nuestros corazones, muito obrigado!”, añadió el ex integrante del grupo Ta Dominado.

@Regrann from @dorawestl – #PrimerBaile Recordando #TaDominado #Axe @danilo_vitanis #DaniloBebé #HijasDe4Patitas – #regrann Una publicación compartida por Danilo Vitanis (@danilo_vitanis) el 19 de Ago de 2017 a la(s) 5:52 PDT