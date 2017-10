Así sorprendió Barack Obama a su esposa en su aniversario

El pasado 3 de octubre, el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama y su esposa Michelle Obama cumplieron 25 años de matrimonio, y la sorpresa que ambos se dieron fue muy romántica.

Michelle le envió un tierno saludo a su esposo a través de Twitter. “Un cuarto de siglo después sigues siendo mi mejor amigo y el hombre más extraordinario que conozco. Te amo”, dijo la exprimera dama, y además en el mensaje adjuntó una imagen en blanco y negro del día de su boda.

Pero lo que Michelle no esperaba es que Barack le enviará otro mensaje, pero de una manera mucho más sorprendente.

En medio de una charla de la esposa del ex presidente, apareció en una pantalla Barack diciendo “me he colado en esta fiesta porque hoy cumplimos 25 años de casados. La idea de que me hayas aguantado durante un cuarto de siglo es una buena prueba de que eres una persona santa, maravillosa y paciente”.

También añadió “eres alguien que siempre sabe hacerme reír” y “un ejemplo para nuestras hijas y para todo el país”. Palabras que conmovieron a Michelle notablemente.

El video fue publicado por Barack en su cuenta de Facebook, acompañado con un mensaje que decía “Pedirte que salieras conmigo es la mejor decisión que he tomado. Te amo, Michelle”.

Former Pres. Obama surprises former first lady Michelle Obama with special message on their 25th wedding anniversary https://t.co/IIBqOMHxnn pic.twitter.com/9Eo6jblqzF — ABC News (@ABC) 4 de octubre de 2017





