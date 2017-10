Autor de la masacre en Las Vegas instaló cámaras y modificó 12 armas para convertirlas en automáticas

El agresor transfirió 100.000 dólares al extranjero días antes de efectuar su ataque, y planeó la masacre con tanto cuidado que incluso colocó cámaras dentro de su habitación en el edificio de un hotel y en un carrito de servicio afuera de la puerta, aparentemente para ver si alguien venía a detenerlo, dijeron el martes las autoridades.

Mientras tanto, los investigadores examinan con más cuidado a la novia del atacante, Marilou Danley, de 62 años, y lo que pudiera haber sabido sobre el tiroteo. El jefe policial dijo que ella es “una persona de interés” en el caso y que el FBI ordenó que vuelva a Estados Unidos el miércoles para ser interrogada.

Las autoridades intentan determinar por qué Stephen Paddock mató a 59 personas en lo que se posicionó como el tiroteo masivo más letal en la historia moderna de Estados Unidos.

Según el alguacil adjunto del condado de Las Vegas, Kevin McMahill, Paddock estuvo disparando “entre 9 y 11 minutos” el domingo por la noche desde una habitación del hotel Mandalay Bay de Las Vegas contra los miles de asistentes a un festival de música country y después se quitó la vida.

Paddock modificó hasta 12 rifles semiautomáticos con dispositivos en las culatas para poder abrir fuego de manera completamente automática y disparar municiones contra la multitud a un ritmo más rápido.

Así lo contó hoy en esa rueda de prensa la agente Jill Snyder, de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos.

De acuerdo con Snyder, se han recuperado, en total, 47 armas de fuego en tres localizaciones diferentes, el hotel Mandalay Bay y dos residencias de Paddock, que fueron adquiridas en cuatro estados por el atacante.

Una grabación recientemente fue publicada muestra la entrada de la habitación del hotel Mandalay Bay en Las Vegas, donde se había registrado Stephen Paddock para realizar el mortífero tiroteo contra los asistentes del festival musical Route 91.

En las imágenes se puede observar la puerta abierta y astillas dispersas en el suelo. Asimismo, se aprecia un rifle con mira telescópica, posiblemente utilizado por el tirador en su sangriento ataque.

New video shows entryway to Las Vegas shooting suspect’s hotel room, long gun still visible on the floor inside. https://t.co/VS7w4vBKJS pic.twitter.com/a3jGl5xhIR

— ABC News (@ABC) 3 de octubre de 2017