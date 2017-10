Avión con jugadores de la NBA choca contra un ovni

Un extraño incidente ha sido registrado por diferentes medios. El mismo tiene que ver con un choque de un avión con un ovni (objeto volador no identificado).

Los jugadores del Oklahoma City Thunder, equipo de la NBA, viajaban hacia Chicago cuando un objeto volador no identificado (ovni) golpeó el avión en el que viajaban. La aeronave sufrió visibles daños en su nariz.

La colisión ocurrió el sábado por la mañana durante el vuelo chárter del equipo, que debía aterrizar en el aeropuerto de Chicago Midway, previo a su partido contra los Chicago Bulls.

El susto y la confusión se hizo presente tras el golpe. Por fortuna, el avión logró aterrizar sin complicaciones mayores.

Luego del aterrizaje, fotografías de los daños al Boeing 757-200 de Delta Airlines fueron compartidas en la Red por estrellas de la NBA.

Algunos de los basquetbolistas indagaron en redes sociales sobre la naturaleza del objeto desconocido, que dejó una considerable abolladura justo debajo del parabrisas del avión.

Por su parte, Delta Airlines sugirió que el avión habría colisionado con “un pájaro”. Siendo así, la inquietud se centra en qué tipo de pájaro puede causar un daño de este tipo en un avión.

Las investigaciones continúan.

Hey @NASA @neiltyson @BillNye

We had a rough flight to say the least.

30000 feet in the air.

Flying to chicago.

What caused this? pic.twitter.com/uEVrEm7noi

— Steven Adams (@RealStevenAdams) 28 de octubre de 2017