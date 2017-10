Bella Thorne reveló qué chicas son sus amores platónicos

La exchica Disney, Bella Thorne terminó su noviazgo con Tyler Posey en diciembre de 2016 y luego tuvo un romance fallido con Charlie Puth, desde entonces está soltera.

Pero Bella ya anunció que para su proxima relación estable, e incluso para sentar cabeza, buscará una chica.

Según el portal Yahoo, ” Si por ella fuera, la afortunada sería una de estas tres artistas: Demi Lovato, Kristen Stewart y Camila Cabello, a quienes admira a partes iguales por su talento y belleza”.

Desde que comunicó abiertamente su bisexualidad, Bella Thorne siempre tiene entrevistas en donde sus interlocutores hacen referencia al tema y ella no se siente incómoda con la spreguntas.

Incluso, Bella reveló que tiene un problema cuando conoce y se interesa en una chica, pues no sabe si el sentimiento es recíproco o si la otra chica solo es amable.

“Es complicado. No sé diferenciar si quiere ser mi mejor amiga o si solo le interesa ganar seguidores en las redes sociales. Cuando una chica habla conmigo me resulta muy confuso, así que nunca me atrevo a hacer nada al respecto, porque nosotras somos coquetas por naturaleza, y me da miedo hacer algo al respecto y que me diga: ‘Oh, no, eso no es lo que tenía en mente. No es lo mío”, dice Bella.

Una publicación compartida de BELLA (@bellathorne) el 5 de Oct de 2017 a la(s) 1:21 PDT