Britney Spears impactó al vestirse como en el video ‘Baby One More Time’

Han pasado 19 años desde que la cantante Britney Spears lanzó uno de sus éxitos musicales ‘Baby One More Time’, y con este tema causó sensación en todo el mundo, pues quién no lo bailó o cantó en algún momento.

Luego de lanzarse a la fama la artista pasó por muchas etapas en su vida, una de ellas negativa, debido a que se alejó de los escenarios, se rapó, subió de peso y fue parte de varios escándalos.

Pero, actualmente Spears está mejor que nunca, ya que cambió por completo su estilo de vida, fue a rehabilitación por su adicción al alcohol y ahora está de nuevo en el mundo artístico. Mediante sus redes sociales presume de su excelente estado físico, de tal manera que decidió vestirse como en el video de ‘Baby One More Time’.

En uno de sus conciertos la cantante cantó la aclamada canción y vistió como la colegiala del clip, por lo que sus seguidores reaccionaron y afirmaron que todavía luce muy bien. La fotografía ya cuenta con más de 265 mil me gusta y cientos de comentarios.

Back on stage tonight! See ya soon!!!! Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 18 de Oct de 2017 a la(s) 7:11 PDT

Fuente: 24horas.cl