Si busca esta información en Internet podría dañar su salud mental

Las búsquedas en Internet son comidilla de todos los días y no hay alguien en el mundo que no use los motores como ayuda para llegar a la información deseada.

Pero así como se encuentra información muy valiosa y eficiente, también hay cosas que pueden afectar la salud mental del usuario.

Según el portal RT, “se recomienda evitar la búsqueda de síntomas de enfermedades, en concreto los que siente el propio internauta, ya que la mayoría de páginas web dedicadas a temas médicos no están controladas por especialistas, por lo que el resultado podría resultar falso, así como confundir o aterrorizar a los usuarios”.

En ese mismo sentido, los expertos recomiendan no buscar los síntomas del cáncer de cualquier tipo, porque esas mismas señales pueden ser causa de un cuadro mucho menos grave y el usuario podría confundirse y aterrarse.

Otras búsquedas que se deben evitar son “camas infestadas de chinches, enfermedades de la piel, pulmones de un fumador o procesos de dar a luz a un bebé”.

Good Mythical Morning también recomienda no buscar sótano oscuro, todo esto para cuidar la salud mental de quien use la red.

Pero no solo la salud mental puede verse comprometida sino que hay búsquedas que pueden comprometer al usuario de manera legal. Si el usuario busca información sobre “cómo hacer una bomba o como cocinar metanfetamina”, no hay duda que tendrá problemas legales.

Fuente: RT