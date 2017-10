Capitán de un avión comercial grabó un insólito video con su celular

Sandeep Varma, capitán de un Boeing 787 Dreamliner, publicó un video en su cuenta de Twitter que se volvió viral.

Momentos antes del aterrizaje definitivo de la nave en el aeropuerto de Queenstown en Nueva Zelanda, Varma sacó su celular y grabo lo que en ese preciso instante se podía ver desde la cabina.

El piloto subió el video y lo acompañó con la frase “esto es lo que ve un piloto y no los pasajeros”.

This is what the pilot sees and the passengers do not see

During landing at Queenstown New Zealand Airport pic.twitter.com/fQa4yEwXTG

— Sandeep Varma (@Sandeepvarma787) October 6, 2017