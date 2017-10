Descubre que el pastor salía con su hija y arma escándalo en la iglesia

Un video subido a YouTube revela una historia que tiene como protagonista a un pastor religioso del estado de Mississippi, en Estados Unidos.

El sujeto fue desenmascarado por su doble vida en plena misa, por parte de una madre indignada.

En las imágenes se observa el escándalo que se armó en una celebración religiosa, cuando una mujer interrumpió el discurso del pastor para confrontarlo por haber salido con su hija.

La señora reclamó en público al pastor por el romance extramarital que mantenía con su hija. La escena fue grabada en video por uno de los presentes de la Iglesia y compartida en redes sociales.

“Yo soy madre, esa es mi hija. Ninguna madre de esta iglesia hará lo que yo he hecho por mi niña. Tres años has estado burlándote de ella y ahora yo me entero”, le reclamó la mujer al religioso.

Medios locales han indicado que la esposa del religioso estaba entre los asistentes, pero no se conoce cómo ha terminado el tema.