Entrevista a la asambleísta Marcia Arregui sobre apoyo a juicio contra Glas

La asambleísta de Alianza PAIS, Marcia Arregui, afirma que “por respeto a los ecuatorianos es prudente pedir el juicio político” contra el vicepresidente Jorge Glas.

Arregui sostuvo que “en la vida hay que tomar decisiones. Sí, me debo a una tienda política, pero tengo un compromiso con el pueblo ecuatoriano”.

“Los ecuatorianos necesitan un baño de verdad”, agregó.

La asambleísta Soledad Buendía anticipó que haría un llamado a Arregui para que explique al bloque de AP su decisión. Ante esto, Arregui contestó: “Le pediría a la compañera Soledad Buendía que me acompañe al llamado para que de explicaciones de las actuaciones que ella ha tenido de manera personal”.

“Soy una mujer muy frontal, recta, no tengo rabo de paja. La compañera Buendía no tiene injerencias en este tema como para llamarme, yo no soy muchacha de llamado de nadie”, agregó.

Y dijo enfática, “que ella actúe como tiene que actuar y yo tomo mis propias decisiones”.