Esta exitosa serie saldrá de Netflix el 5 de noviembre

Netflix avisó y cumplió. El servicio de streaming más famoso del mundo está a punto de separar de sus filas a una de las series más queridas por los fanáticos.Si bien era una noticia que muchos esperaban, los usuarios no imaginaron que su salida sería tan pronto.

“Two and a half men” será la serie que le dirá adiós a la plataforma. Sus 8 temporadas solo podrán ser vistas hasta el próximo 5 de noviembre. Recordemos que la plataforma había anunciado el pasado mes de abril, que a partir de julio serían dadas de baja algunas de sus series más exitosas como “How I meet you mother”, “Prison Break”, “Yellowstone”, entre otras.

Hace unas semanas títulos como “Glee”, “American Horror Story”o “Modern Family” tuvieron que decirle adiós a Netflix al finalizar sus contraros de exclusividad.

Así mismo se indicó que títulos como Drumline: A New Beat, The A-List, CSI: Miami (Temporadas 1-10), A Gifted Man (Temporada 1), Last Man Standing (Temporadas 1 y 5), ‘The Avengers: Earth’s Mightiest Heroes, ‘Family Guy’ Switched ar Birth’ entre otras formaran parte del siguiente grupo.

Fuente: larepublica.pe