Expulsan a Mia Khalifa de un partido de Baseball

Mia Khalifa, una de las más famosas actrices del cine para adultos, quiso asistir al primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional entre los Dodgers y los Cubs en Los Ángeles. Sin embargo, la pasó mal.

Ser reconocida y no estar en una ubicación privada significa que te reconocerán y muchos querrán tomarse una fotografía contigo.

Según testigos, la mujer habría abofeteado a un sujeto que decía ser su seguidor para pedirle una foto. Debido a la escena violenta los asistentes pedían que la actriz sea retirada del recinto, y así fue.

A través de un video en Twitter podemos ver cómo Mia es custodiada por una oficial, cuando algunos empezaron a pifiar una anotación de los Dodgers distrajo a la multitud, y ella logró salir.

Antes de ser expulsada, la polémica actriz publicó en su cuenta personal un video donde aparece el receptor venezolano Willson Contreras acompañado del texto: “Hola, mi amigo”.

Dodgers score a run as @miakhalifa gets kicked out of the stadium for punching a dude in the jaw who tried taking a selfie! #ThatsSoCub pic.twitter.com/0MHcsGJvUL

— Hooligan Baseball (@HoolyBaseball) 15 de octubre de 2017