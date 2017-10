Frankie Muniz no recuerda haber protagonizado la serie ‘Malcom’

El actor Frankie Muniz aseguró no recordar su paso por la serie que lo lanzó a la fama ‘Malcom in the middle’, y todo a causa de varios accidentes cerebrovasculares en 2012 y 2013.

El actor de 31 años regresó a la televisión con el reality ‘Dancing with Stars’, y en uno de los programas reveló su condición que sorprendió al público.

“La verdad es que no recuerdo mucho de mi tiempo en ‘Malcom’, hasta el punto de que cuando me veo siento que no soy yo”, confesó la exestrella infantil, y añadió “me entristece un poco no acordarme de estas cosas, a pesar de que de vez en cuando ciertas imágenes aparecen en mi cabeza”.

Una de las secuelas que le dejó las nueve conmociones cerebrales y los mini-infartos cerebrovasculares fue la pérdida de la memoria, por esta razón olvidó algunos periodos de su vida.

Para finalizar Muniz afirmó “mi año más memorable es 2017, ya que he aprendido a vivir en el presente. Estoy feliz con mi carrera interpretativa, con la decisión que tomé de pilotar autos de carreras y con mis ganas de hacer música. Incluso si no puedo recordarlo todo, soy feliz con lo que hago”.

Fuente: 24horas.cl