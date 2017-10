Google celebra el álbum “Selena” de Selena Quintanilla, a 28 años de su lanzamiento, por eso en el Doodle del día de hoy encontramos la imagen de la cantante, la cual nos lleva a un video en el que se cuenta la vida de la reina del Tex-Mex al ritmo de Bidi Bidi Bom Bom.

La idea fue de Perla Campos, Lead de Marketing para el equipo global de Doodles, una mujer estadounidense de padres mexicanos que reveló a Publimetro que Selena ha sido su inspiración y que está feliz de que tenga su Doodle.

“Selena ha sido mi ídolo desde que era niña, por ser una mujer que logró sus metas y que no le importaban los obstáculos, que hizo sus sueños realidad. Yo a las cinco o seis años la veía y me hacía sentir muy orgullosa de ser mexicana. Además, por ella nació mi amor a la música, mi mamá me llevaba a concursos de Selena y mi abuela me hacía sus trajes. Podría sonar a cliché pero mi vida no sería igual sin la inspiración de Selena”

Por eso cuando Google pidió a su personal hacer propuestas para los doodles, Perla, que en ese entonces se encontraba en España, jamas dudó en proponer a la reina del Tex-Mex. Después de dos años, no sólo trabajó en el proyecto, también logró ver realizado este homenaje, el cual fue supervisado y apoyado por la familia de la cantante.

“Me contacté con la familia que han sido súper importantes en todo el proceso. Trabajamos con ellos y fuimos a visitarlos a Corpus Christi, nos sentamos con ellos y nos contaron su historia”

“Selena”, el álbum

Es el octavo álbum de estudio de la cantante y el primero para EMI, además, en este material dejó de ser “Selena y los Dinos” para ser sólo “Selena”. Fue lanzado en octubre de 1989 y el hermano de la intérprete, A.B Quintanilla hace su debut como productor.

