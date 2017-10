Jornada violenta por referéndum independentista en Cataluña

La violencia fue la tónica en una jornada en que los votantes celebraron el referéndum independentista en Cataluña.

El presidente catalán, Carles Puigdemont, acompañado de su equipo de gobierno, anunció que “se ha ganado a ser el derecho a ser un Estado independiente” y destacó que trasladará al parlamento catalán el resultado.

Pese a que el gobierno catalán admitió que “no se ha podido votar con normalidad”, Puigdemont dijo que trasladará al parlamento el resultado del referéndum para que actúe conforme la ley. De igual manera, Puigdemont ha apelado a Europa, a quien ha advertido que Cataluña “ya no es un asunto interno” y que el comportamiento de España “atenta a sus principios fundamentales”.

En una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat en Barcelona, el presidente catalán agradeció a la población su conducta durante el día y, sobre todo, a los 800 heridos por las cargas de las policias españolas. Incluso, afirmó que el “sí’ a la independencia es mayoritario” y añadió que Cataluña ha “conseguido celebrar el referéndum que el Estado se ha esforzado tanto en impedir”.

Según las denominadas “leyes de desconexión”, aprobadas por el Parlament, y suspendidas por el Tribunal Constitucional español, la cámara catalana deberá proclamar la independencia de Cataluña en un plazo de 48 horas.

Por su parte, Mariano Rajoy aseguró que “hoy no ha habido referéndum de autodeterminación” y anunció que comparecerá en el Congreso y que convocará a todos los partidos políticos para abordar la crisis catalana.

The Spanish govt has shown us their arguments: repression & violence. We will continue to show ours: ballot boxes, votes, democracy & peace. pic.twitter.com/upxb4p87q8

— Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 1 de octubre de 2017