Kristina Williams le rompió la Nariz a Heather Hardy

Heather Hardy y Kristina Williams en enfrentaron en el octágono de la MMA, pelea organizada por la empresa Bellator en Uncasville, Estados Unidos.

Williams, de 25 años, soltó una patada tan violenta que impactó la cara de Hardy, de 35 años, que resultó con una fractura de nariz.

Según RT, ” Williams consiguió un nocaut técnico tras la intervención del médico, quien detuvo la pelea a los dos minutos del segundo asalto”.

Hardy, que cambió de disciplina del box a la MMA, no había perdido una pelea desde su debut en julio de 2017, y felicitó en su cuenta de Instagram a su contrincante, además de mandar un mensaje a sus seguidores a quienes les dijo que ni la nariz rota la detendrá y la volverán a ver en combate.

What a way to kick off your MMA career. Congrats Kristina Williams!! #Bellator185 pic.twitter.com/ymegd5lWuw

— Bellator MMA (@BellatorMMA) October 21, 2017