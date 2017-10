La actriz que protagonizó a Rizzo en Grease luce irreconocible

Stockard Channing es la actriz que le dio vida a la rebelde Rizzo en la película Grease, cinta que está a punto de cumplir 40 años desde su estreno y la cual tenía por protagonistas a Olivia Newton-John y John Travolta.

Y debido al aniversario de la recordada película, invitaron a Channing al programa de televisión inglés Lorraine para que hable sobre su participación en Grease y también sobre sus nuevos proyectos.

Pero lo que más sorprendió a los fanáticos de la actriz de 73 años fue su apariencia, ya que luce irreconocible. En las redes sociales los usuarios criticaron a Stockard porque según ellos abusó de las cirugías plásticas.

Channing tenía 34 años cuando participó en Grease, y desde entonces ha sido parte de innumerables series y películas, entre estas se encuentra ‘The West Wing’ y ‘The Stockard Channing Show’.

Can you believe next year will be 40 YEARS since Grease was released?! pic.twitter.com/PeH1oJ4Bhf

— Lorraine on ITV (@ITVLorraine) 17 de octubre de 2017