La nueva pareja de Sam Smith es un actor de ’13 Reasons Why’

El cantante Sam Smith fue captado por medios estadounidenses en una situación muy romántica con un actor de la famosa serie de Netflix ’13 Reasons Why’.

El actor es Brandon Flynn, conocido por interpretar a Justin en la serie de Selena Gomez. Los jóvenes fueron fotografiados por varios paparazzis en un barrio de Nueva York.

En las imágenes se ve a Smith y Flynn caminando abrazados, e incluso se los captó besándose varias veces. Esta noticia se dio a sólo días de que el actor de ’13 Reasons Why’ revelara que es homosexual y que apoya totalmente a la comunidad LGBTI.

