La respuesta de Jorge Glas al pedido de prisión preventiva en su contra

Hoy fiscal general Carlos Baca Mancheno solicitó prisión preventiva para el vicepresidente Jorge Glas por encontrarse nuevos elementos de convicción en investigación por asociación ilícita.

Además, se pidió la prohibición de enajenar bienes y retención de cuentas para Glas.

Jorge Glas respondió a través de Twitter : “No se preocupen, no tienen que buscarme, estoy donde siempre. No voy a escapar. Los inocentes jamás huimos. Pido públicamente que el Fiscal exhiba ante el país las pruebas que tiene en mi contra. Que mi sacrificio sirva para desenmascarar a los traidores a la Revolución y a la Patria.”

