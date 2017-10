Le pidió matrimonio a su novia. Su reacción no es la esperada

Hay novios que buscan la mejor forma para sorprender a sus parejas al momento de pedir matrimonio.

Algunas terminan en un SI rotundo y otras sacan lágrimas. Pero a veces, no todo sale como se espera.

La reacción de una joven ante esta situación ha sacado miles de risas debido a este video publicado en YouTube.

Randy Wente, el novio, se encontraba detrás de su pareja, Miranda Mccallion. Él decide detenerse en medio jardín y sorprende a la mujer al arrodillarse.

“¿Te quieres casar conmigo?”, pregunta Randy mientras saca de su bolsillo una caja con un anillo.

Miranda responde “¿Me estás bromeando?” y enseguida le lanza una manzana a la cabeza.

Segundos después se percata de lo que está ocurriendo. Es entonces cuando se abalanzó sobre su prometido.

“No le creí porque ha simulado varias veces pedirme matrimonio, por eso ya no le creía. Probablemente me ha hecho la pregunta cinco o seis veces en el último año. No podía tomar nada de lo que decía como cierto”, dijo Miranda.