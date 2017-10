Lewis Hamilton se proclama campeón del Mundial de Fórmula 1

Lewis Hamilton se unió a un selecto grupo de pilotos de la Fórmula Uno al conquistar el domingo su cuarto campeonato mundial al figurar noveno en el Gran Premio de México.

Hamilton se convirtió en el británico más laureado en la historia de la F1, dejando atrás a Jackie Stewart. También se une a un club de cinco pilotos que se han proclamado campeones cuatro o más veces.

En la primera vuelta, Hamilton tuvo un incidente con Sebastian Vettel y finalizó en el noveno puesto, muy alejado del podio. Pero la ventaja con la que el piloto de Mercedes llegó a México le sirvió para volverse inalcanzable para el alemán de Ferrari en la clasificación a falta de dos carreras en Brasil y Abu Dabi.

“Se siente bien. No es el tipo de carrera que me gusta, pero nunca me rendí, eso es lo importante. Han sido cinco años maravillosos con ete equipo”, dijo Hamilton. “Di lo mejor que pude, en el arranque no sé qué pasó en la tercera curva porque creo que había espacio (para Vettel), pero bueno, sólo quiero darle las gracias a todo el equipo por esto”.

Max Verstappen, de la escudería Red Bull, aprovechó el incidente del inicio de la carrera y dominó de punta a punta. Fue la tercera victoria del holandés de 20 años en su carrera en la F1.

El podio lo completaron los finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) y Kimmi Raikkonen (Ferrari).

“Sentí un toque en el inicio pero pude mantener adelante y después de ver lo que pasó sólo me dediqué a cuidar mis llantas y el coche”, dijo Verstappen. “Sabía que el auto era bueno pero no que iba a serlo tanto. Fue una buena carrera y después de lo que pasó la semana pasada fue una carrera perfecta”.

Con su título, Hamilton empató a Vettel y al francés Alain Prost con cuatro campeonatos mundiales. Sólo el argentino Juan Manuel Fangio (5) y el alemán Michael Schumacher (7) tienen más.

Vettel, que requería cerrar la temporada con tres victorias y un colapso de Hamilton para coronarse, remontó desde los últimos puestos para acabar en el cuarto casillero pero le fue insuficiente para sus aspiraciones.

El mexicano Sergio Pérez, quien en las clasificaciones tuvo problemas con la puesta a punto y arrancó noveno, logró finalizar en el séptimo lugar.

“Checo” Pérez corrió por tercera ocasión en su país en F1. En las anteriores ediciones culminó en octavo y décimo, respectivamente.

Con el resultado, el mexicano ha puntuado en 14 de las 17 pruebas la temporada. AP