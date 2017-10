Los escalofriantes videos del tiroteo en Las Vegas

Las imágenes de la peor matanza desde el 11-S en Estados Unidos fueron tomadas por asistentes al festival de música country que fue drásticamente interrumpido por el ruido de la ametralladora de Stephen Paddock, que disparó a la multitud desde el piso 32 del hotel Mandalay Bay, donde había rentado una habitación.

Varios videos subidos en las redes sociales mostraron los dramáticos instantes en los que se desató el tiroteo en la noche del domingo.

En las filmaciones se escucha la música del concierto de música country y, de repente y durante varios segundos, el escalofriante ruido de un fusil automático.

Un video muestra cómo numerosas personas huyen del festival de música. En la grabación se aprecia a decenas de personas cayendo al suelo al oír los múltiples disparos efectuados desde el hotel Mandalay Bay. Mientras que unos quedan tumbados en el piso, otros tratan de salvar sus vidas abandonando el lugar del suceso.

Al menos 50 personas han muerto y más de 200 han resultado heridas tras un tiroteo en Las Vegas desatado por Stephen Paddock, un residente local de 64 años de edad. El hombre disparó desde el piso 32 del hotel Mandalay Bay. Tras irrumpir en la habitación donde se encontraba, la Policía abatió al tirador.

#BREAKING VIDEO: Massive crowd fleeing in terror after gunman opens fire in Las Vegas pic.twitter.com/uS9rnRy7S3

— Al Boe BREAKING NEWS (@AlBoeNEWS) 2 de octubre de 2017