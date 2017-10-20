Los partidos de la fecha 15 del fútbol ecuatoriano

PARTIDO: INDEPENDIENTE DEL VALLE vs. FUERZA AMARILLA S.C.
Ciudad: SANGOLQUI (RUMIÑAHUI)
Estadio: RUMIÑAHUI
FECHA: 22/10/2017
HORA: 11:30
CENTRAL: CONGO VITERI FRANKLIN ANDRES
PARTIDO: L.D.U.QUITO vs. DELFIN S.C.
Ciudad: QUITO
Estadio: RODRIGO PAZ DELGADO
FECHA: 22/10/2017
HORA: 11:30
CENTRAL: PONCE MANZO OMAR ANDRES
PARTIDO: EL NACIONAL vs. BARCELONA S.C.
Ciudad: QUITO
Estadio: OLIMPICO ATAHUALPA
FECHA: 22/10/2017
HORA: 12:00
CENTRAL: QUIROZ PRADO LUIS EDUARDO
PARTIDO: D.CUENCA vs. MACARA
Ciudad: CUENCA
Estadio: ALEJANDRO SERRANO AGUILAR BANCO DEL AUSTRO
FECHA: 22/10/2017
HORA: 13:45
CENTRAL: LARA LEON DIEGO JEFFERSON
PARTIDO: C.S.EMELEC vs. U.CATOLICA
Ciudad: GUAYAQUIL
Estadio: BANCO DEL PACIFICO
FECHA: 22/10/2017
HORA: 16:00
CENTRAL: GUERRERO ALCIVAR GUILLERMO ENRIQUE
PARTIDO: GUAYAQUIL CITY F.C. vs. CLAN JUVENIL
Ciudad: GUAYAQUIL
Estadio: CHRISTIAN BENITEZ
FECHA: 22/10/2017
HORA: 16:00
CENTRAL: HIDALGO CARRIEL ANGEL FRANCISCO